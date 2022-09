Utryghed i midtbyen: Den mobile politistation rykker ud i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Nordjyllands Politi indsætter på mandag – 3. oktober - den mobile politistation på Skaterbanen på Rådhus Allé i Frederikshavn.

Det oplyser lederen af Forebyggelse og Nærpolitiet i Frederikshavn, politikommissær Philip Rødkjær Larsen.

- Vi rykker ud mandag med vores mobile politistation, fordi der i den seneste tid har været en del anmeldelser om utryghedsskabende adfærd blandt unge omkring netop Skaterbanen, blandt andet omkring indtagelse af meget alkohol og ulovligt køb og salg af Puff og Elf Bars. Det har medført, at nogle forældre har været utrygge ved at sende deres børn ud på Skaterbanen, siger Philip Rødkjær Larsen.

Puff og Elf Bars er stærkt vanedannende og ulovlige nikotinprodukter (e-cigaretter).

Philip Rødkjær Larsen opfordrer derfor til, at forældre og unge kommer forbi Skaterbanen på mandag i tidsrummet kl. 16 – 18, hvor den mobile politistation vil være til stede.

Klar til spørgsmål

- Her er man velkommen til at kigge ind og få en god snak med vores forebyggelsesbetjente eller medarbejderne fra SSP og høre mere om vores indsats – og i øvrigt stille de spørgsmål, man måtte have, siger politikommissæren.

Philip Rødkjær Larsen fortæller, at den mobile politistations tilstedeværelse skal ses som del af en bredspektret indsats, som har stået på i knap tre uger.

- Vi samarbejder naturligvis med SSP i Frederikshavn Kommune, således at vi også tænker forebyggende og langsigtet i samråd med vores samarbejdspartnere i kommunen, ligesom vi også er i dialog med handelsstandsforeningen.

Målet er, at byrummet og Skaterbanen skal være et trygt sted at opholde sig for alle.

- Vi kommer naturligvis også til i den kommende tid at patruljere i området omkring Skaterbanen for at påse, at det forbliver et trygt sted at være for vores unge, siger Philip Rødkjær Larsen.