V-profil: Hvorfor skal der gøres forskel?

FREDERIKSHAVN: Når politikerne holder deres møder i diverse politiske udvalg, er det god takt og tone, at møderne holdes ude i virkeligheden.

Det er for eksempel oplagt, at møderne i børne- og ungdomsudvalget holdes på en skole eller i en børnehave.

Men i de mange år byrådsmedlem Pia Karlsen (V) har været medlem af børne- og ungdomsudvalget er det kun på kommunens folkeskoler, politikerne holder deres møder.

Der findes ellers fem friskoler/privatskoler i Frederikshavn Kommune, men de holdes med andre ord uden for det gode selskab.

Og ikke nok med det.

Ifølge Pia Karlsen bliver der heller ikke - når det handler om de private skoler - lavet de såkaldte skolevejstrafikanalyser i forbindelse med at opnå en sikker skolevej.

Også her er det de kommunale skoler, som kommer i første række.

Pia Karlsen er formand for skolebestyrelsen på Brovandeskolen i Skagen, som er en friskole

- En tredjedel af kommunens børn går på en friskole/privatskole. Disse børn bliver jo engang kommunalt råstof med hensyn til fremtidig arbejdskraft. Vi politikere bør respektere forældrenes frie valg og ikke sortere børnene op i "dem og os", siger Pia Karlsen, der undrer sig over, hvorfor kommunale skoler og privat-/friskoler ikke bare kan have et åbent og tæt forhold.

Pia Karlsen er medlem af teknisk udvalg, og som nævnt finder hun det besynderligt, at der også bliver gjort forskel, når det handler om at sikre børnene en sikker skolevej.

Ikke noget specielt

Borgmester Birgit Hansen (S) kan først og fremmest ikke se noget specielt i, at politikerne kun holder udvalgsmøder på de kommunale skoler.

Hun slår fast, at forældrene jo har valgt en privat skole frem for en kommunal skole, og at private skoler ikke som sådan skal "nurses", som Birgit Hansen udtrykker det.

Kommunal vejingeniør

Hvad angår trafiksikkerheden omkring private skoler understreger borgmesteren imidlertid, at en kommunal vejingeniør taler med både de kommunale og de private skoler.

- Og seneste prioritering i teknisk udvalg handlede jo om vores folkeskoler. Bæredygtigt børneområde gik på kommunale skoler og institutioner, og derfor er trafikplanen lige nu hæftet op på kommunale skoler og institutioner, siger Birgit Hansen.

Men Pia Karlsen fastholder, at hun både fra trafiksikkerhedsudvalget og fra kommunaldirektør Mikael Jentsch har fået oplyst, at der ikke bliver lavet trafikanalyser når det handler om privatskoler og friskoler.

- Jeg fik ganske enkelt at vide, at der var tale om en ældre politisk beslutning og prioritering, siger Pia Karlsen, der henviser til Hjørring Kommune, som tilsyneladende har et mere åbent forhold, skolerne imellem.

- I Hjørring har man for eksempel et link på kommunens hjemmeside, hvor alle privat- og friskoler er linet op. Jeg kan intet - som i intet - finde på Frederikshavn Kommunes hjemmeside, siger Pia Karlsen.