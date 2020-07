Våd drøm er gået i opfyldelse: Vrag med kanoner fundet syd for Læsø

LÆSØ:Undervandsgruppen med dykkerne Kim og Anders Schmidt, Teddy Rosenfeldt Jespersen og Alex Rasmussen gjorde 21. juni 2020 igen et spændende vragfund i farvandet syd for Læsø.

Sommerens vejr med blå himmel og havblik muliggjorde afsøgning af nye store områder i farvandet mellem Læsø og Anholt og med dykning på forskellige pladser og ved vrag.

Det fortæller Undervandsgruppen i en pressemeddelelse.

Og her udenfor Læsø gik en våd drøm gik i opfyldelse. For på havbunden i det hvide sand nær resterne af gamle spanter og skibsbund, lå der seks til otte jernkanoner. Det er sådan en oplevelse, alle dykkerne ønsker at opleve, lyder det fra gruppen, som også oplyser, at vraget ligger på sandbunden i seks meters vand og i klart vejr tydeligt kan ses fra overfladen.

"Området er utroligt stort og luftfotos af området er blevet studeret, samtidig med at der under sejlads afsøges med sidescansonar og magnetometer, før vraget findes", fortæller de.

Da Printz Friderich og Alexander gik ned - og blev fundet

I 2018 fandt gruppen vraget af det store danske linjeskib Printz Friderich, der natten mellem 28. og 29. september 1780 med 667 mand og 70 kanoner ombord forliste på Kobbergrunden syd øst for Læsø.

Hele mandskabet blev evakueret ind til Læsø - og ”kun" seks-otte døde undervejs.

I 2019 fandt gruppen den svenske skonnert Alexander, der i 1856 forliste med syv mand ombord. Kun tre overlevede turen ind til Læsø.

En strandet sømand bragte en smertefuld sygdom til Læsø, som stadig plager beboerne:

Tre fartøjer i spil

Nu er arkivjægerne i vragscan.dk i gang med at finde ud af, hvilket skib det nye vrag kan være. Foreløbigt er der i arkiverne fundet tre fartøjer, der er standet i området ved Læsø og som har haft seks-otte kanoner ombord.

Det drejer sig om de danske koffardiskibe ”Ringende Jacob” fra 1703 og ”Norske Bonde” fra 1704 samt den spanske fregat ”Gran Cathrina Alias” fra Cadiz i Spanien, der 6. oktober 1772 standede ved Læsø. Den spanske fregat medførte kanoner, 750 ruller lærred samt en trælast. Fregatten kom fra Königsberg i Rusland og var på vej til Cadiz i Spanien.

Foto: Undervandsgruppen

Undervandsgruppen oplyser i pressemeddelelsen, at vragfundene er indberettet til Læsø Museum, som videresender informationerne til Nordjyllands Kystmuseum og Slots- og Kulturstyrelsen.

Det er ikke er tilladt at optage objekter fra over 100 år gamle vrag, så en sikker bestemmelse af hvilket skib, der er tale om, må afvente yderligere undersøgelser.