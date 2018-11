Vågnede om natten: Blev mødt af en indbrudstyv

FREDERIKSHAVN: En 62-årig kvinde fik sig et chok, da hun vågnede omkring klokken 01 natten til onsdag i sit hjem på Hjørringvej i Frederikshavn.

Kvinden vågnede ved, at hun hørte lyde. Da hun stod op og gik rundt i huset, blev hun lyst lige i ansigtet med en lommelygte, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Hjørring.

I huset befandt sig også en indbrudstyv, men han blev formentlig også overrasket over at se, at der nogen hjemme i huset.

Han tog i hvert fald flugten uden at få tyvekoster med, da han pludselig stod ansigt til ansigt med husets beboer.

Tre indbrud i Sæby

I Sæby har der også været indbrudstyve på spil, og her er det muligvis de samme, der er slået til tre steder inden for kort afstand, fortæller Peter Skovbak.

Natten til mandag gik det ud over en villa på Godthåbsvej, og natten til tirsdag gik det så ud over to villaer på Chr. Pedersensvej ikke langt derfra.

Alle steder er der enten stjålet kontanter, smykker eller computere.