Vaccinekaos i Frederikshavn: Flere er taget hjem

FREDERIKSHAVN:- Det er fuldstændig håbløst, det som foregår ved Arena Nord.

Sådan lyder det fra Gitte Jeppesen, der fortæller, at der er stor frustration blandt folk, der skal vaccineres ved vaccinationsstedet Arena Nord i Frederikshavn.

Frustrationen bunder i, at folk - hovedsageligt ældre mennesker - har stået i kø i over en time på parkeringspladsen foran Arena Nord.

- Der er to lange køer på i alt 500-600 meter. Vi taler om ældre mennesker, der skal vaccineres. Flere står med rollatorer, og de skal ovenikøbet ned ad trapper. Det kan man simpelthen ikke byde ældre mennesker.

- Det kan jo ikke komme bag på dem, hvor mange som dukker op til vaccination. Det er jo dem, som har indkaldt os, siger Gitte Jeppesen, der er mødt op ved Arena Nord for at hjælpe sin 75-årige mor med at blive vaccineret.

- Min mor kan heldigvis godt holde til det, men der er flere ældre, som er kørt hjem, fordi de ikke har kunnet holde til at stå i kø i så lang tid.

Det har ifølge Gitte Jeppesen været sparsomt med information fra teststedets personale, men hun har fået forklaret, at der er blevet indkaldt for lidt personale.

Nordjyske arbejder på at få en kommentar fra Region Nordjylland, som står for vaccineindsatsen i Nordjylland.

Opdateres...