Vælgermøde om folkeskolen

FREDERIKSHAVN: - Det er en god lejlighed til at gøre status efter en turbulent tid i folkeskolerne men også mulighed for at se fremad og høre, partiernes bud på, hvad der nu skal ske.

Det siger Lars Busk Hansen, formand for Lærerkreds Nord, der tirsdag aften inviterer til vælgermøde i Arena Nord.

Og der er nok af emner at tage fat på.

Vil politikerne give lærerne mandat til en ny lokal arbejdstidsaftale, der også sikrer ressourcer til forberedelse?

Vil politikerne følge de centrale vinde og skrue ned for dokumentationskravene i den læringsmålsstyrede undervisning?

Skal det være systemerne eller den faglige dømmekraft, der styrer?

Og var det den rigtige løsning at inddele de kommunale folkeskoler i blot fire distrikter?

Giver det mening med én skolebestyrelse fra Skagen til Strandby?

Og fik vi bedre skoler, ved at skifte til fire distrikter?

Eller hvad med den understøttende undervisning? Hvordan kan man på den ene side kræve linjefagsuddannede lærere i folkeskolen, og på den anden side budgetlægge udelukkende med pædagogtimer til at varetage den understøttende undervisning i de ældste klasser?

Der er otte partier repræsenteret på mødet, og lærernes formand, Lars Busk Hansen, håber, at salen vil være fyldt med spørgelystne vælgere.