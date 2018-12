Væltede bekendt af cyklen og bed en del af mandens øre af

FREDERIKSHAVN: Et supermarked i Frederikshavn blev skuepladsen for et voldsomt slagsmål tilbage i september.

Her fik en 25-årig mand øje på en bekendt, der kom cyklende. Manden på cyklen havde den 25-årige i en længere periode været uvenner med.

Synet gjorde den 25-årige så rasende, at han hev den anden mand af cyklen og begyndte at slå ham - og under tumulten bed den 25-årige en del af øret af på den anden mand.

Dele af historien erkendte den 25-årige, da han mandag var tiltalt for grov vold i Retten i Hjørring.

Han erkendte, at han havde væltet manden af cyklen og bidt en del af øret af, men nægtede at havde slået manden, oplyser anklager Karina Frandsen.

Retten lagde dog større vægt på offerets forklaring, og de tekniske beviser fra politiet. Retten i Hjørring idømte den 25-årige tre måneders ubetinget fængsel.

Den 25-årige modtog dommen.