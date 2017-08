Værksted og Pakhus er i brug

SKAGEN: Nordjyske Jernbaner har som bekendt overtaget togdriften syd på, og kører her nu mellem Skagen og Skørping. Der er købt 13 nye tog og antallet af ansatte er fordoblet fra 50 til 100.

To steder har Nordjyske Jernbaner nu værksteder. Som hidtil i Hjørring, og som noget nyt også i Skagen.

Historien forklares på fin vis, de vi går sammen med Nordjyske Jernbaners administrerende direktør Peter Hvilshøj fra selve stationen og over til værkstedet.

På vejen går vi igennem ferieboligområdet Remisen med gule huse, og hvis ikke der var kommet en finanskrise, så var de gamle værkstedshaller også blevet revet ned, og grunden solgt til ferieboliger.

Så da vi går få meter videre kommer vi ind på remiseområdet.

Remisen er nedlagt, da moderne toge i dag har "lokomotiv" i begge ender. Men værkstederne har fået nyt liv.

Bygningerne er i øvrigt tegnet af den kendte Skagens Arkitekt Ulrik Plesner i 1925 og i 1929 tegnede han en motorvognsremise

- Siden lukningen i 2007 har værkstedshallen i området omkring Skagen Station udelukkende været brugt til opmagasinering. Men med den nordjyske overtagelse af den regionale togdrift fik vi brug for bygningerne her og det røde Pakhus tæt ved stationen, som nu bruges til kantine og garderobe for vores folk, fortæller Peter Hvilshøj.

14 lokoførere har base i Skagen, det samme gælder to kontrollører og to rengøringsfolk. Men der til kommer, at folk fra de to værksteder også hjælper hinanden.

Omkring syv tog er stationeret i Skagen, og der kan også laves service på andre tog. Det foregår i den ene hal, som sammen med vaskehallen er renoveret.

- Vi bruger dog kun til at benytte cirka halvdelen af det areal, som vi ejer oppe i Skagen. Derfor undersøger vi i øjeblikket muligheden for at forskønne de historiske og bevaringsværdige dele af bygningerne, såsom det gamle vandtårn, og også opføre boliger på noget af arealet, forklarer Peter Hvilshøj.

Værkstedet er blevet renoveret for syv millioner koner. Der er blandt andet blevet etableret nyt udsugningsanlæg.

Togene kommer ofte til eftersyn af sikkerhedsmæssige grunde. Det sker på faste tidspunkter. Målet er, at delene på toget aldrig skal gå i stykker under brug. Slitage eller andet skal opdages inden. Problemet skal så og sige løses, inden det opstår.

Togene får også påført brændstof i servicehallen i Skagen, og så kan de blive vasket.

- Det minder om en vaskehal til biler, men her er det toget, der kører frem, mens børsterne står stille, siger Peter Hvilshøj.

Nordjyske Jernbaners tog ender i Hjørring eller Skagen, hvor man kan lave servicen.

- Dertil kommer at togene skal gøres rene indvendige., som også sker her eller i Hjørring, siger Peter Hvilshøj, inden han viser endnu en funktion, som også er her.

- Vi har to mekanikere ansat til at varetage vores infrastruktur. Vi ejer skinnerne og banelegemet på strækningen Skagen-Frederikshavn og Hjørring Hirtshals. De to strækninger har aldrig været ejet af DSB.