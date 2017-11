Værtsbyen viste sig frem

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn er med i opløbet om at blive værtsby for European Company Sport Games 2023.

Populært sagt er det firmasportens europamesterskab, der afvikles hvert andet år og samler omkring 5.000 atleter, der dyster i godt 20 forskellige idrætsgrene.

Lykkes det at få værtskabet til Frederikshavn, vil det ifølge Arena Nord-direktør Per Malmberg kunne give en omsætning på over 20 millioner kroner til hoteller, restauranter og detailbutikker.

- Chancerne er gode

Onsdag og torsdag viste Per Malmberg og Christina Palmstrøm fra Frederikshavn Kommune, hvilke faciliteter Frederikshavn og Sæby kan byde på for en delegation fra Dansk Firmaidræts Forbund og Sport Event Denmark, og midtvejs gennem besøget var repræsentanterne fra European Company Sport Games, tyske Uwe Tronnier og svenske Anna Sundström, optimister på Frederikshavns vegne.

- Jeg tror, at Frederikshavn har store chancer for at få værtskabet i 2023. I har gode faciliteter og har tidligere haft store stævner og er vant til at være værter, sagde Anna Sundström.

Per Malmberg og Christina Palmstrøm viste gæsterne de forskellige faciliteter i Sæby og Skagen, der kan komme i spil til European Company Sport Games 2023. Her er de i Maskinhallen i Frederikshavn.

- Fordel at være en lille storby

Frederikshavn kæmper med franske Bordeaux og Ljubljana i Slovenien om værtskabet, og det kan blive en fordel, at Frederikshavn er langt mindre end de to øvrige byer i finalefeltet.

- Det kan blive meget hyggeligere i en lille by. I de store byer sker der så meget andet, sagde Anna Sundström.

Formanden for Dansk Firmaidræts Forbund, Peder Bisgaard, var også optimist på Frederikshavns vegne:

- Jeg har på fornemmelsen, at man er lidt trætte af de store byer. Her er der en anden nærhed, og tætheden ved, at alle ved, at der er en festival i byen kan få stor betydning i forhold til Bordeaux og Ljubljana, sagde den danske formand for Firmaidrætten.

Foto: Kim Dahl Hansen

Afgørelsen falder på European Company Sport Games’ generalforsamling i juni 2018.

Tidligere i år var belgiske Gent værtsby for European Company Sport Games. I 2019 er østrigske Salzburg værtsby, og i 2021 foregår det i hollandske Arnheim.