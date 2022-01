Vaks nabo slog alarm: Tyve taget på fersk gerning

SÆBY:En beboer i Ringparken i Sæby kan takke sin nabo for, at han ikke skal ud og købe en masse nyt til sin carport.

Klokken 03.55 spottede naboen nemlig to yngre mænd, som var i færd med at fjerne ting og sager fra carporten. Naboen slog derefter alarm til Nordjyllands Politi, fortæller vagtchef Thomas Ottesen.

- Vi fik en patrulje frem og anholdt en af gerningsmændene, en 26-årig mand, på stedet. Den anden løb derfra, men ham, vi anholdt, var så flink at fortælle, hvem han er, så ham har vi også fået fat i, forklarer vagtchefen.

Han oplyser, at der er tale om to mænd midt i 20'erne, som er kendt af politiet for ikke at kunne kende forskel på dit og mit.

Det er uklart, om de to tyve har været på spil andre steder i området, før de blev pågrebet i Ringparken. Skulle andre i Sæby vågne og opdage, at de har mistet ejendele i nattens løb, så hører Nordjyllands Politi gerne om det på 114.