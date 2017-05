Vandsportens Hus gør status

SÆBY: Efter to velbesøgte startmøder til belysning af muligheder for at bygge et fælles Vandsportens Hus på Sæby Havn, er der status.

- Det indledende arbejde er gjort, ikke mindst af FUF, der har hjulpet med at sætte processen i gang. På det ene møde havde vi besøg af Oliver Vanges fra Lokale og Anlægsfonden. Han fortalte om lignende projekter, og hvordan man kom i betragtning hos fonden. Idéen om Vandsportens Hus er opstået i kølvandet på Masterplan Sæby, fortæller Hasse Christensen fra arbejdsgruppen omkring Vandsportens Hus og Idrætssamvirket.

På det efterfølgende møde fremlagde havnefoged Birger Isaksen og Kim Müller - formand for Sæby Erhvervsforening - kommunens, en arbejdsgruppe fra Erhvervsforeningen, Handelsstandsforeningen og Turisthus Nords planer for udvidelse af havnen mod syd.

- Initiativtagerne bag Vandsportens Hus vil naturligvis forsøge at tænke sig ind som medspiller i projektet og i området med et foreningshus, der tilgodeser ønsker om aktiviteter i og omkring vandet. Der er allerede tilsagn fra seks foreninger, og de har netop mandag den 8. maj søgt kommunens Folkeoplysningsudvalgs anlægspulje om 100.000 kr. til forundersøgelse og projektering af et bæredygtigt Vandsportens Hus, fortsætter Hasse Christensen.

Interesserede kan stadig nå at rette henvendelse til én af de foreninger, der allerede er aktive i startfasen, nemlig Sæby Ro- og Kajakklub, Sæby Bjærgelaug, Sæby Sejlklub, Sæby Sportsfisker Klub, De blå næser og Sæby Svømmeklub.

- Det blive en stor gevinst for havnemiljøet i Sæby, hvis de vandinteresserede kan stå sammen om et hus til at samle aktiviteterne i. Og tidspunktet for dette er meget gunstigt, netop på grund af planerne om en eventuel havneudvidelse. Arbejdsudvalget opfordrer foreningerne til at stå sammen om projektet, og vi fornemmer, at engagementet er til stede. Opstår der udfordringer, hvor Idrætssamvirket eller FUF kan bistå, er vi til disposition, slutter Hasse Christensen.

Ansøgningen behandles i Folkeoplysningsudvalget 1. juni - læs mere på www.loa-fonden.dk/