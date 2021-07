Vanvidsbilist blæste forbi politiet med 179 km/t på landevej

FREDERIKSHAVN:Siden de nye regler om vanvidskørsel trådte i kraft 31. marts har der været mere end blot penge på spil, når man kører ekstremt hurtigt.

Det fik en 48-årig mand fra Østjylland at føle i fredags, da han blæste forbi politiet, der var ude med fartmåleren på Europavej i Frederikshavn.

Helt præcist fløj manden forbi hastighedskontrollen med 179 km/t - og det er altså på en strækning, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t.

Dermed kørte manden vanvidskørsel efter de nye regler.

Han risikerer nu en fængselsstraf og at miste sit kørekort i flere år. Men han har allerede mistet bil, der blev beslaglagt på stedet, fortæller Emil Thomsen, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Netop politiets muligheder for at konfiskere biler ved vanvidskørsel har givet anledning til debat, fordi politiet nu også har mulighed for at tage bilen, selvom føreren ikke ejer den.

I dette tilfælde var det dog den 48-åriges egen bil.