Varebiler igen mål for tyve: Ny indbrudsbølge kan være i gang

SÆBY/BRØNDERSLEV:De seneste to døgn har tyve brudt ind i flere varebiler i Sæby og Brønderslev, hvor de er gået målrettet efter dyrt værktøj.

Denne form for tyverier er set mange gange får i Nordjylland, og kommer ofte i bølger, hvor tyvene bevæger sig fra by til by inden for en kort periode.

Derfor kan en ny indbrudsbølge være i gang, lyder der fra politiet, der frygter at der vil komme flere indbrud i varebiler den kommende tid.

- Det ligner noget, vi har set før. Både måden man bryder ind i varebilerne på, og at man flytter fra by til by inden for kort tid, siger politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

- Derfor vil vi have ekstra fokus på det, og vi opfordrer alle til at holde ekstra godt øje med deres varebiler og kontakte politiet, hvis de ser noget mistænkeligt, siger Peter Skovbak.

Karakteristisk måde at bryde ind på

Årsagen til advarslen er, at der natten til onsdag var indbrud i tre varebiler i Sæby på Søndermarksvej, Parallelvej og Sadelmagervej.

Natten til torsdag gik det så ud over tre varebiler i Brønderslev på Haraldsgade og Sibeliusvej.

Ved alle seks tyverier blev der stjålet dyrt el-værktøj og håndværktøj, og især tyvenes fremgangsmåde gør, at politiet har en formodning om, at det er de samme gerningsmænd, der er på spil.

- I alle tilfælde er der benyttet den samme karakteristiske metode til at opbryde sidedøren. Derfor har vi en klar formodning om, at det er de samme gerningsmænd, siger Peter Skovbak.

Har man set noget i forbindelse med indbruddene i varebiler, eller ser man noget de kommende dage, kan man kontakte politiet på telefon 114.