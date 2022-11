Varevogn stjålet tæt ved politistationen

FREDERIKSHAVN/SÆBY:Mandag skulle lokalpolitiet i Frederikshavn ikke bevæge sig langt væk fra politistationen, da der blev anmeldt et tyveri af en varevogn.

Politistationen i Frederikshavn er i øjeblikket nabo til en større byggeplads, da man er ved at renovere det tidligere posthus. Og her forsvandt der i løbet af dagen en varebil.

Tyveriet skete ved, at tyvene havde været inde i en skurvogn og havde fundet nøgler. Derefter var de kørt afsted med en bil, der holdt parkeret lige udenfor skurvognen.

Tyveriet blev opdaget klokken 15, og da politiet fik anmeldelsen, sendte de straks en beskrivelse ud til patruljerne.

- Ved 16-tiden bliver bilen observeret på en adresse i Sæby, og det fører til, at vi efterfølgende kan få fat i to personer, som vi nu har sigtet for tyveriet, siger Peter Skovbak fra lokalpolitiet i Frederikshavn.

De to, der er sigtet for brugstyveri af varebilen, er en 46-årig mand og en 33-årig kvinde - begge fra Sæby.