VEB blev sat til vægs i Skælskør

BADMINTON: Sidste sæsons sølvvindere fra Skælskør-Slagelse var torsdag aften for stor en mundfuld for Vendsyssel Elite Badminton (VEB), der på sjællændernes hjemmebane måtte se sig besejret med 2-4.

Dermed indkasserede vendelboerne sæsonens første nederlag i Badmintonligaen, efter at det i tirsdags blev til en 6-0-sejr over Værløse i premieren.

Beiwen Zhang lagde ellers ud med at give VEB en sejr i damesingle over Line Kjærsfeldt, men derefter tabte vendelboerne de følgende fire kampe. Skælskør-Slagelse løb således med sejre i begge herresingler, mixeddouble og herredouble, og derfor var det ikke til andet end pynt, at Clara Nistad og Emma Wengberg sikrede Vendsyssel Elite Badminton sejren i damedoublen.