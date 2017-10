VEB går efter top fire

BADMINTON: Det blev en usædvanlig tæt match, da Vendsyssel Elite Badminton (VEB) tirsdag aften havde besøg af Greve.

Efter et golden set løb vendelboerne med en 4-3-sejr.

Matchen var på forhånd spået til at blive en meget jævnbyrdig kamp, og derfor overraskede udfaldet ikke Casper Lund, som er en af Vendsyssels trænere.

- Vi vidste jo hele tiden, at det ville blive tæt, og da de så havde slået begge vores herresingler, og det blev et golden set i den, så fungerede det rigtig godt, at vi havde en overraskelse i baghånden, fortæller han og refererer til satsningen på Zvonimir Durkinjak i det afgørende golden set.

Han spiller nemlig normalt herredouble, men i aftenens sidste match var det hans eksplosive spillestil, der trak sejren hjem i duellen mod Greves Kim Bruun.

Casper Lund tror på, at aftenens sejr bliver startskuddet på en god sæson for ligaholdet.

- Vi skal gå efter top fire, og det er målet for os nu, men alt kan jo stadig ske, men det er det vi gerne vil, og vi har nogle gode spillere, så hvorfor ikke det, smiler træneren.

Se billeder fra kampene i galleriet i toppen.