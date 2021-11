Vejarbejde i Søndergade frustrerer og går ud over omsætningen

Frederikshavn: Det har kunnet mærkes på omsætningen hos Bager Birk på Søndergade, at vejen har været garvet op siden juni, hvilket har gjort det sværere for kunderne at komme til døren.

- Omsætningen er dalet voldsomt, mens det her har stået på. Vi fik at vide, at man skulle kunne køre til og fra, men der har været lukket mere ned på vejen end, hvad der var lagt op til fra begyndelsen, siger Tina Jensen, der er med til at drive KonditorBager Birk med sin mand.

Hun roser dog også arbejdet med vejen, som hun synes er gjort godt.

Vejarbejdet ved Søndergade er endelig ved at være færdigt. Foto: Kim Dahl Hansen

- Jeg synes sådan set, at de har lavet et godt stykke arbejde, men seks måneder er bare lang tid, når man nærmest lukker gaden ned, så det er da irriterende, siger Tina Jensen.

Hun er ikke den eneste, som er træt af vejarbejdet. Også Jonna Andersen, der har en bygning henne ad vejen er irriteret over arbejdet, fordi det har gjort det sværere at sælge bygningen.

- Det har jo stået på siden sommer, så det er da træls. Det sætter jo en stopper for mange ting, siger Jonna Andersen.

Men nu kan de forretningsdrivende på Søndergade snart ånde lettet op, da vejarbejdet er skemalagt til at blive færdigt her i November.