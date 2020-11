Vejret får skylden: Massetest på Læsø udskydes

LÆSØ:Godt 300 borgere på Læsø skulle have været testet for coronavirus torsdag, men massetesten er nu udskudt på grund af vejret. Det oplyser Region Nordjylland.

Testholdet stod ellers klar til at teste øens befolkning, men faren for, at poderne ville strande på Læsø på grund af vejret, fik dem til at blive på fastlandet.

I stedet forventer Region Nordjylland, at borgerne testes torsdag den 26. november og søndag den 29. november kl 10-14 som planlagt, og der arbejdes på en erstatningsdag lørdag den 28. november. Det meldes ud, når det er faldet på plads.

- Vi er selvfølgelig kede af at skuffe læsøboerne, som nu havde sat sig for at blive testet i dag, men vi ser frem til at kunne teste alle borgere sidst på måneden, siger Jan Nybo, der er chef for regionens COVID-19 testindsats.