Vendsyssel fightede flot mod tophold

HÅNDBOLD: På forhånd var Vendsyssel Håndbold ikke levnet mange chancer i fredagens opgør mod Hadsten, der har vundet samtlige kampe i sæsonen.

Og Vendsyssel startede da også med at komme bagud 4-0 i hjemmekampen, men holdet gav sig ikke. Vendsyssel kom til pausen med 12-12, og i anden halvleg slog holdet godt fra sig, men endte med et smalt nederlag. 28-26 lød slutcifrene i gæsternes favør. Og dermed har Hadsten maksimumpoint efter de første syv kampe.

Vendsyssel Håndbold hører dermed stadig til bundholdene, da holdet blot har hentet to point i de første syv kampe, og dermed er holdet i reel nedrykningsfare, selvom sæsonen endnu er lang.

Træner Jakob Voldby kan dog glæde sig over, at Ilda Kepic igen viste storspil for hjemmeholdet med hele otte fuldtræffere.

- Ene enlig svale gør ingen sommer, men hvis det her er vores niveau, så ligger der mange point og venter. Vi bliver straffet af deres helt forrygende kontrafase. Én teknisk fejl, så ligger den i rusen. Men vi lykkes med rigtig meget af det, vi gerne vil, siger træner Jakob Voldby.