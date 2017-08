Vendsyssel Håndbold henter alsidig venstrehånd

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold forstærker sig med Cecilie Brandt, der skifter til klubben fra SønderjyskE, hvor hun allerede har fået kampe på liganiveau.

Hun kan spille på både højre back og højre fløj. Oprindeligt kommer hun fra Fredericia HK, hvor hun har spillet i alle ungdomsårene.

- Dialogen med Vendsyssel har stået på et stykke tid, og jeg har haft andre muligheder, men setuppet i Vendsyssel tiltaler mig meget. De snakke, jeg har haft med klubben, har alle været utrolig professionelle, og der virker til at være en god struktur samt en klar plan både omkring holdet og generelt i klubben. Når man mærker den gnist og glød, der er ved alle de personer jeg har mødt, giver det en tryghed nu, når man skal starte et "nyt" kapitel i ens liv, siger Cecilie Brandt.

- Mine ambitioner ved skiftet er at kunne udvikle mig til et endnu højere niveau. Jeg ser Vendsyssel som det perfekte match for mig som ung spiller, da jeg kan blive udfordret med tillid og ansvar, som det kræver for at udvikle erfaring, siger hun.