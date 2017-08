Vendsyssel Håndbold henter makedonere

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold har tilknyttet to unge talenter fra Makedonien til klubbens mandskab i damernes 1. division. Begge er 21 år og har spillet på ungdomslandsholdet.

Højrebacken Klaudija Gjeorgievska kommer fra Vardar i hjemlandet, hvor hun har spillet i flere sæsoner.

Zorica Mihajlova er en fysisk stærk stregspiller, som har spillet i både den spanske og tyrkiske liga.

- Vi glæder os til at få begge spillere integreret både på og uden for banen. Vi ved det tager tid, inden de begynder at vise deres niveau og er spillet sammen med holdet, siger Vendsyssel Håndbolds Jan Hansen.

Den nye sæson i 1. division begynder 10. september, hvor Vendsyssel på udebane møder Fredericia. Samme dag er EH Aalborg på besøg hos SønderjyskE.

Netop EH Aalborg er i øjeblikket på træningslejr i Sydkorea. Her slog de forleden det ungarske tophold Erd med 31-26 efter en opløftende indsats.