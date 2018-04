Vendsyssel Håndbold missede chancer

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold holder stadig skæbne i 1. division i egne hænder, men holdet missede en stor mulighed for at levere årets sensation, da de lørdag tabte hjemme til Skanderborg Håndbold, der dermed sikrede sig oprykning til HTH Go Ligaen med sejren på 24-21.

Efter en forrygende første halvleg var vendelboerne foran med 14-12, men i de første 22 minutter af anden halvleg scorede holdet kun en enkelt gang.

- Jeg vælger at kigge på det positive perspektiv, og det er, at vi i 60 minutter næsten spiller lige op med det, som jeg betegner som rækkens bedste hold. Vi har arbejdet intenst med defensiven i halvanden måned, og vi kan nu se, at den base, der er nødvendig, for at man kan vinde håndboldkampe, den er ved at være på plads, siger træner Jacob Voldby.

- Det positive er jo også, at vi stadig selv bestemmer over vores skæbne. SønderjyskE er et hold, som vi kan løbe med, og hvis vores defensiv står godt, så har vi så absolut en chance. Men der er ikke tvivl om, at det bliver SønderjyskE, der er favorit hos bookmakerne, siger han.

Vendsyssel Håndbold kan også ende med at undgå playoffkampe selv med et nederlag. Det vil kræve, at Bjerringbro ikke får point i hjemmekampen mod Hadsten.