Vendsyssel Håndbold ude af pokalen

FREDERIKSHAVN: Der er ikke flere nordjyske mandskaber tilbage i den kvindelige side af Santander Cuppen, efter Vendsyssel Håndbold tirsdag aften tabte med 31-22 til SK Århus.

Vendsyssel Håndbold viste dog udmærket moral mod ligamandskabet og fulgte godt med, men til sidst blev klasseforskellen dog for stor, selvom især Ilda Kepic, der for nylig har forlænget sin aftale med den nordjyske 1. divisionsklub, igen spillede en god kamp. Vendsyssel stillede kun op med ni spillere til kampen, og med et kvarter igen var ressourcerne sluppet op.

Dermed er der sat punktum for denne sæson i Vendsyssel Håndbold, hvor holdet reddede sig fri af nedrykning efter en turbulent sæson, hvor træner Morten Arvidsson undervejs fik silkesnoren, og nu sættes der ind på at skabe et slagkraftigt hold til den nye sæson.