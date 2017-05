Vendsyssel har fået ny træner

Vendsyssel Håndbold har fundet sin nye trænerduo

FREDERIKSHAVN: Det bliver Jakob Voldby, der fremover skal stå i spidsen for Vendsyssel Håndbold i kvindernes 1. division.

Den tidligere Hjallerup-træner afløser dermed den midlertidige træner Bo Østergaard, der trådte til, da Morten Arvidsson blev fyret tilbage i marts. Jakob Voldby får Carl-Axel Hansen som assistent.

- Vi har i klubben arbejdet i længere tid med at få et trænerteam på plads, det har taget noget tid, da vi skulle have den rigtige følelse i forhold til den profil, vi har ledt efter. Vi har den rigtige følelse med det kommende trænerteam, lyder det fra Vendsyssel Håndbold i en pressemeddelelse.

Jakob Voldby og Carl-Axel Hansen har begge indgået aftaler for de kommende to sæsoner.