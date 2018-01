Vendsyssel mister topscorer

HÅNDBOLD: I de næste to sæsoner tørner 21-årige Ilda Kepic ud for TTH Holstebro. Hun kommer til fra Vendsyssel Håndbold og er lige nu suveræn topscorer i 1. division med 98 mål i 12 kampe - senest blev hun også topscorer, da Vendsyssel Håndbold lørdag tabte til Fredericia. Og dermed bliver hun også et mærkbart tab for klubben i Frederikshavn.

TTH-cheftræner Pether Krautmeyer kalder Ilda Kepic for en meget, meget spændende spiller.

- Vi har at gøre med en bagspiller på 182 cm og med et fantastisk skud. I såvel angreb som forsvar kan hun spille både back og i midten. Det er en spiller, jeg har fulgt i lang tid, og hun har virkelig flyttet sig meget i denne sæson - og jeg er sikker på, at hun kan flytte både sig selv og TTH yderligere i de kommende år. Ud over at have en god størrelse har hun en "god atmosfære" omkring sig, og hun bliver en god spiller i truppen, siger Pether Krautmeyer.

Ilda Kepic glæder sig over at skulle være en del af TTH.

- Jeg kommer til en klub med et meget professionelt set-up og til et stærkt træningsmiljø, og det har været afgørende for mig, at TTH har stor fokus på udvikling. Jeg ser frem til igen at skulle prøve kræfter med den danske liga - og jeg har store og positive forventninger til klubben og ikke mindst mig selv, siger hun.