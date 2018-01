Vendsyssel rykker væk fra bunden

HÅNDBOLD: Vendsyssel er godt i gang med at redde livet i kvindernes 1. division i håndbold.

Lørdag vandt holdet den svære udekamp i Roskilde med 26-23 (15-8). Det var holdets syvende sejr i det seneste 10 betydende kampe.

- Det er klart med pil opad, og jeg kan kun rose spillerne for deres præstation i dag. De spillede en eksemplarisk første halvleg, hvor det taktiske oplæg blev fuldt. Roskilde justerede deres taktik efter pausen, så anden halvleg blev knap så god, men heldigvis havde vi et forspring at tære af, sagde træner Jacob Voldby efter kampen.

Vendsyssel har nu høstet 14 point i de første 17 ligakampe. Det er nok til en plads i midten af rækken.

- Men det ser vi ikke på nu. Det handler om at præstere i hver kamp, vi spiller. Vores mål er at ramme 20 point, for det burde være nok til overlevelse, sagde træneren.