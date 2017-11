Vendsyssel vandt efter drama i Odense

ODENSE: Vendsyssel Elitebadminton vandt tirsdagens opgør i Odense med 4-3 efter et sandt drama, der måtte afgøres i golden set.

Sejren og de to point betyder, at slutspilsdrømmen fortsat lever for vendelboerne.

Matchen blev indledt med damesingle og herredouble, og det resulterede to klare sejre - en til hvert hold.

Vendsyssels Beiwen Zhang var som så ofte før ganske suveræn, da hun tog sejren over Odenses Airi Mikkela med 21-15, 21-15.

Endnu mere overbevisende var hjemmeholdets herredouble med Mathias Boe og Frederik Søgaard. Uden at få sved på panden affærdigede de Vendsyssels Zvonimir Durkinjak og Christoffer Geisler med 21-13, 21-10.

I forsættelsen bragte Vendsyssel sig på 2-1, da mixeddoublen med Jacco Arends og Cheryl Seinen efter en lidt svær start endte med at besejre Odense-parret Richard Eidestedt og Celine Juel med 21-18 og 21-9.

På den anden bane var kampen i damedoublen noget hårdere.

Vendsyssels svenske par Clara Nistad og Emma Wengberg måtte strække våben i første sæt mod Amanda Högström og Camilla Martens, der hev en sætsejr på 21-19 hjem. Andet sæt tog Vendsyssel-parret med 21-18, og dermed skulle der et tredje sæt til at afgøre matchen. Det blev efter en tæt indledning vundet af hjemmeholdets par med 21-14, og dermed var der udlignet til 2-2.

De to herresingler kunne derfor afgøre opgøret.

Vendsyssels Victor Svendsen stillede til start med en turneringssejr i Ungarn i frisk erindring, men han fik en slem koldstart i 1. herresingle mod Odenses Steffen Rasmussen. Svendsen var bagud med 4-14, inden han vågnede op til dåd. Sætsejren kunne han dog ikke hale hjem. Den tog Steffen Rasmussen med 21-18. Heller ikke i andet sæt fik Victor Svendsen styr på sit spil, og han tabte sættet 16-21.

Bagud 2-3 i holdmatchen skulle Vendsyssels Raul Must forsøge at udligne og tvinge opgøret ud i en afgørelse i golden set.

Det lykkedes for Must, der vandt et tæt opgør mod Patrick Bjerregaard med 21-19, 21-19.

Goden set blev også en dyst mellem Must og Bjerregaard, og her var Must igen marginalt bedst med cifrene 21-19.