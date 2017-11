Vendsyssel vandt vigtig bundkamp

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold hentede søndag to meget vigtige bunden i bunden af kvindernes 1. division, da det på udebane blev til en 28-24-sejr over Lyngby.

Sejren betyder, at vendelboerne nu har tre point ned til de pladser, der giver direkte nedrykning.

- Det var en rigtig vigtig sejr for os. Det var en uskøn kamp, men vi kom efter to point og fik to point. Vi skal være klar til at slås for tingene, og det var vi i dag. Det krævede blod på knæene at vinde, og det var alle indstillede på, siger Vendsyssel-træner Jakob Voldby.

Sejren var Vendsyssel Håndbolds anden i træk, efter at det i sidste weekend blev 33-27 over TMS Ringsted.

- Jeg synes, at vi over længere tid har vist fremgang. Jeg synes, at vi er på vej i den rigtige retning, men den her kamp viste også, at vi stadig har meget at arbejde med, siger Jakob Voldby.

Ilda Kepic blev Vendsyssels topscorer med 10 mål.