Vendsyssels hurtigste svømmere samlet i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Danske elitesvømmere ligger i verdenstoppen og vinder medaljer ved internationale mesterskaber, og det smitter af langt ned i rækkerne.

Svømning er blevet en populær idrætsgren, og det så man tydeligt i weekenden, hvor 120 svømmere fra seks klubber i Vendsyssel svømmede om kap i Frederikshavn Svømmehal.

Sparekassen Vendsyssel Cup 2018 afvikles én gang om året, og Frederikshavn var senest vært i 2004.

Helle Larsen fra Frederikshavn Svømmeklub fejrede søndag sin 55-års fødselsdag som stævneleder ved Vendsyssel Cup 2018.

- Det er dejligt igen at have stævnet her i Frederikshavn. Vi har omkring 350-400 medlemmer i Frederikshavn Svømmeklub af 2017, fortæller stævneleder Helle Larsen, der søndag brugte sin 55-års fødselsdag i svømmehallen.

- Mine børnebørn går til svømning. Jeg er selv træner i klubben og vi har 40-45 frivillige i sving hele weekenden. Det er ikke som i fodbold, hvor de kan klare sig med én dommer. I svømning skal vi have uddannede banedommere, tidtagere, skrivere og løbere for at holde styr på det hele, men der er heldigvis stor opbakning, siger Helle Larsen.

Svømmerne kom fra Frederikshavn, Hjallerup, Brønderslev, Hjørring, Aabybro og Nørresundby.

Frederikshavn Svømmeklub er en fusion mellem Frederikshavn Svømmeskole og Frederikshavn Svømmeforening (tidligere FfI Svømning), og de øvrige deltagende klubber var fra Aabybro, Brønderslev, Nørresundby, Hjørring og Hjallerup.

- Sparekassen Vendsyssel Cup er konkurrencesvømning, men vi har også alle mulige andre tilbud til svømmerne: Babysvømning, plask og leg for de allermindste, handicapsvømning, motionssvømning og svømning for folk med vandskræk. Efter fusionen i 2017 har vi samlet det hele i én klub, siger Helle Larsen.

Foto: Henrik Louis

Nogle af de udenbys svømmere overnattede på Nordstjerneskolen, og Rådhuscenteret, der er svømmehallens nærmeste nabo, sørgede for, at de mange svømmere fik sundt og næringsrig kost morgen, middag og aften.

- Svømmerne er fuldstændig udmattede efter alle konkurrencerne i vandet, så klokken 22 var der ro på Nordstjerneskolen, fortæller Helle Larsen.

Foto: Henrik Louis