Vendsyssels største loppemarked er tilbage

GÆRUM: KFUM-Spejderne i Gærum afvikler i weekenden igen rigtig spejderfest med et kæmpemæssigt loppemarked.

- Det er Vendsyssels største, og der er simpelthen lopper overalt. Og i en hel uge har masser af frivillige knoklet for at få tingene sat pænt på plads, lyder det.

- Tusinder plejer at valfarte til Gærum, når spejderne inviterer, og mon ikke også der vil være sort af mennesker igen i år, når der lørdag klokken 11.00 åbnes for alle herlighederne.

Spejderne har i år 70 års jubilæum, og samtidig er det 50 år siden, man startede med at holde loppemarked – så det skal for alvor fejres hele weekenden.

Lørdag aften er der lejrbål med fakkeloptog og lejrbålstale af en tidligere Gærum-spejder, nemlig Anders Skjølstrup fra Hjørring.

Søndag startes der klokken 13.00 med optog gennem Gærum by, hvor Sæbygarden går i spidsen med fuld musik.

Når der ankommes til festpladsen er der gang i alle boder igen.

Klokken 15.00 er der borgmesterbesøg, hvor Birgit S. Hansen vil komme og holde en tale, samt skære den store kagemand for - for der er nemlig gratis kagemand til alle.

Herefter kommer der trylleri og ballonkunst for alle børnene, som vil få mulighed for at få lavet et gratis ballondyr til at tage med hjem.

Spejderne håber på stort rykind, og et super vejr - for så skal der nok blive fest i gaden igen i år.