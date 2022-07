Viktor fik hjerneblødning - vennerne svigter ham ikke

BRØNDERSLEV:"Rigtige venner kan ej købes for penge. Rigtige venner kan ej købes for guld", sang salig Jodle Birge i landeplagen fra 1989, som har huseret Giro 413 i årtier.

Nu forsøger 67-årige Viktor Mørk Andersen ikke at købe sine venner. Det behøver han slet ikke. Men den pensionerede vognmand fra Voerså skriver gerne under på, at rigtige venner er mere værd en guld.

Det fik han et sikkert bevis på det, da otte lastbiler med lige så mange chauffører fra foreningen Dansk Lastbil Nostalgi lagde vejen forbi Neuroenhed Nord i Brønderslev, som de seneste fem uger har været Viktor Mørk Andersens hjem, efter at han blev ramt af en hjerneblødning i maj og svært svækket i kroppens venstre side.

I løbet af nul komma fem var der dækket op med kager og kaffe på parkeringspladsen foran det specialiserede sygehus, og Viktor Mørk Andersen kunne for en stund lægge alle bekymringer og benhård genoptræning til side.

Viktor Mørk Andersen blev rørt over vennernes besøg med kaffe og kage på p-pladsen ved Neuroenhed Nord i Brønderslev. Foto: Dansk Lastbil Nostalgi

"- Jeg blev "tossigla'"

Mange har snøftet til Jodle Birges evergreen, og der var også forhøjet vandstand i Viktor Mørk Andersens øjne, da vennerne kiggede forbi. Godt nok har familien og vennerne Jens Otto Christensen og Jens "Goti" A. Jørgensen ofte besøgt ham under indlæggelsen, men det var særligt at se de mange lastbiler dreje ind foran sygehuset.

- Jeg blev "tossigla' for at se hele banden. Det gjorde så godt, fortæller han på syngende fynsk. Hans modersmål er blevet hos ham, selv om han har boet i Vendsyssel i mere end 40 år.

I et par timer gik snakken lystigt, og iført sin kasket med påskriften "King of the road" fik Viktor Mørk Andersen lejlighed til at kærtegne sit eget køretøj, en Scania 80 Super fra 1972 i kamæleon-lakering, som kammeraterne fra Dansk Lastbil Nostalgi havde været så venlige at tage med.

Viktor Mørk Andersen erhvervede sig denne fine kamæleon-farvede Scania 80 Super i 2020 - samme år som han mistede sin ungdomskæreste og senere hustru Laila. Foto: Dansk Lastbil Nostalgi

Den købte han i 2020 - samme år som han mistede sin hustru Laila. Sammen drev de i mere end 40 år Voerså Fjerntransport, som kørte stykgods til Norge.

På den 50 år gamle lastbil står hendes navn to gange - sammen med inskriptionen "Queen of the Night".

Lyst til at give fuld gas

Den er en af mange perler, som medlemmerne af Dansk Lastbil Nostalgi holder liv i. Foreningen holder til i den nedlagte DLG-bygning i Klokkerholm og har 500 medlemmer fra hele Danmark og Norge. I flere år - og ikke mindst siden Viktor Mørk Andersen mistede sin kone - har det været hans andet hjem. Her mødes godtfolk med en svaghed for gamle lastbiler hver anden lørdag året igennem.

Dansk Lastbil Nostalgi Dansk Lastbil Nostalgi blev stiftet 11. august 2007 under navnet Foreningen Nordjysk Lastbilnostalgi af 2007 med otte medlemmer.

Foreningen blev etableret som et samlingssted for alle, der har en interesse for gamle lastbiler uanset om det er billeder, modelbiler, lastbiler eller deres historie.

I begyndelsen havde foreningen ingen lokaler og man mødtes hjemme hos de enkelte medlemmer. Men så fik foreningen til huse på Hirtshals havn i vognmand Peter Mortensens lokaler.

Foreningen flyttede i 2014 til Hjørring kommunes gamle Beredskabscenter. I 2017 solgte kommunen grunden til en erhvervsvirksomhed, og foreningen flyttede derefter ind i den tidligere DLG-bygning i Klokkerholm.

Dansk Lastbil Nostalgi har ca. 500 medlemmer - heraf en del fra Norge.

Foreningen er arrangør af Nordjysk Veteranrally, som i år foregår i dagene 11.-14. august med udgangspunkt fra Decra Amu Center i Sæby. Kilde: Dansk Lastbil Nostagi VIS MERE

- Det er gamle vognmænd og tidligere chauffører. Vi har et fantastisk fællesskab. Det er guld værd. Det betyder mere for mig, end jeg kan beskrive, siger Viktor Mørk Andersen.

Besøget af vennerne fra lastbilforeningen har kun øget Viktor Mørk Andersens lyst til at give den fuld gas i genoptræningslokalerne i Brønderslev. Og det skal der til, hvis han skal genvinde sin førlighed.

Det var Viktor Mørk Andersens søn Lasse, som her står bag sin far, der opdagede, at den pensionerede vognmand havde brug for hjælp efter hjerneblødningen havde ramt ham. Foto: Dansk Lastbil Nostalgi

Kørt på hospitalet i Ford Mustang

Hjerneblødningen fik Viktor Mørk Andersen en dag, han gik rundt hjemme i sit eget værksted. Da sønnen Lasse, der også har været en del af sin fars vognmandsforretning, tilfældigt kom forbi for at se til sin far, kunne han se, der var noget galt med ham.

- Jeg er jo heller ikke helt ung længere, forsøgte Viktor Mørk Andersens sig med at sige, men sønnen kunne se, at det var andet end dåbsattesten, der var galt.

Han kørte derfor sin far til familiens praktiserende læge i Frederikshavn i Viktor Mørk Andersens røde Ford Mustang, og lægen var hurtig til at forstå, at der skulle handles hurtigt. Han ville rekvirere en ambulance, men sønnen pegede i stedet ned på sin fars Mustang på parkeringspladsen og sagde:

- Den der kommer hurtigere til Aalborg end en ambulance, du først skal ringe efter.

I stedet ringede lægen til Aalborg Universitetshospital akutmodtagelse, hvor personale kort efter tog imod Viktor Mørk Andersen og kørte ham i en scanner.

Den afslørede hjerneblødningen, og dagen efter blev han overført til Neuroenhed Nord i Brønderslev, hvor den siden har stået på mindst to timers genoptræning hver dag.

Kaffe og kage i godt selskab er et vidundermiddel, der ikke behøver komme på recept. Foto: Dansk Lastbil Nostalgi

- Det er mit mål

Det trækker tænder ud, men Viktor Mørk Andersen bider tænderne sammen, og det er blevet lettere efter gensynet med vennerne fra Dansk Lastbil Nostalgi.

- Jeg vil ud at hygge mig med dem og køre med dem igen. Det er mit mål, fastslår den pensionerede vognmand.

Han har udsigt til at få et snarligt nyt skud vitaminer ind på motivationskontoen.

Hver onsdag i sommertiden arrangerer Dansk Lastbil Nostalgi fast køretur til havnen i Asaa med masser af medbragt kage, kaffe og røverhistorier.

Den næste onsdagstur fraviger den rute.

I stedet går turen endnu engang til sygehuset i Brønderslev for at muntre deres gamle ven Viktor op.

-Det glæder jeg mig til, fastslår han.

