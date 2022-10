Venstre har hængt banner op - før valget er udskrevet

SKAGEN:Har statsminister Mette Frederiksen udskrevet valg?

Sådan tænkte Alex Kristensen fra Skagen, da han kørte hjem fra arbejde søndag eftermiddag. For på et plankeværk ud til Frederikshavnsvej hang der et stort blåt banner. Stem personligt på Maja Torp, stod der. Maja Torp er medlem af Folketinget for Venstre og er på valg i Nordjylland.

Da Alex Kristensen havde sikret sig, at valget ikke var udskrevet, sendte han et spørgsmål til Nordjyske. Må man hænge sådan et banner op, inden valget er udskrevet?

"Nej, det er en fejl, at banneret allerede er hængt op".

Sådan skriver Maja Torp, der netop har været til gudstjeneste i forbindelse med Folketingets åbning.

- Jeg har vist ikke fået kommunikeret tydeligt til alle, der har fået bannere med hjem. Jeg har nu aftalt, at banneret kommer ned med det samme, oplyser Maja Torp.

Reglen er, at man må hænge plakater i lygtepæle og andre steder i det offentlige rum for eksempel kommunalvalg tidligst fire lørdage før valgdagen, hvor man må hænge plakaterne op fra klokken 12. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske fra statsministerens annoncering af valgets udskrivelse.