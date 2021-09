Venstre holdt kortene tæt ind til kroppen: Præsenterede ny vej op til Sæby Bakker

SÆBY:Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune udsatte tirsdag sagen om boligbyggeriet i Sæby Bakker.

Venstre har stillet forslag om en alternativ vej op til det omfattende boligbyggeri, som forvaltningen nu skal se nærmere på.

De 360 boliger i Sæby Bakker er et historisk stort byggeri i byens nordlige ende.

Her ønsker private investorer at opføre boliger af forskellig type, herunder mange rækkehuse.

En del sæbynitter og politikere har givet udtryk for, at det er skønt at se, at byens udvikler sig, og at det nu bliver muligt at tiltrække nye borgere.

Men projektet har også sine modstandere.

Udover at der er borgere, som mener, at kommunen er i gang med at ødelægge et stykke enestående natur, er det især vejforholdene, som er under beskydning.

Der findes kun én vej op til Sæby Bakker - Langtvedvej.

Og den vej er alt for smal, lyder kritikken.

En smal vej betyder trafikkaos og usikre forhold for cyklister og gående.

Socialdemokratiet er det eneste parti i byrådet, som vælger en løsning med en udvidelse af Langtvedvej, mens de øvrige partier hellere vil have en ny vej.

Socialdemokraterne vil til gengæld kigge på en løsning med en ny vej, hvis behovet viser sig om nogle år.

I høringsperioden blev der indsendt 35 høringssvar, og 862 borgere har skrevet under på, at de vil bevare Langtvedvej, som den er.

Og at de vil have anlagt en ny vej op til Sæby Bakker.

Sagen genoptages på det næste møde i plan- og miljøudvalget.