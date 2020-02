Venstre: S løber fra ansvar for lægevagt

NORDJYLLAND:Venstres leder i regionsrådet, Lone Sondrup, kritiserer nu i skarpe vendinger Socialdemokratiet for at løbe fra sit medansvar for den ny lægevagtsaftale.

Aftalen, der pr. 1. marts betyder et farvel til lægevagts-konsultationer i Skagen, Brovst og Farsø, blev i sidste uge på et lukket regionsrådsmøde godkendt af Socialdemokratiet, Venstre og Konservative.

I et læserbrev i NORDJYSKE tirsdag skrev Mogens Ove Madsen (S), der er formand for regionsrådets akut- og praksisudvalg, som sagen sorterer under, imidlertid, at hans parti ”har været skeptisk over for resultatet”. Til gengæld, hed det, er ”Venstre og Konservative meget tilfredse med den nye vagtlægeordning”.

I TV2-Nord formulerede Mogens Ove Madsen sig mandag på samme vis. Han sagde om sit partis holdning til aftalen, at ”vi er noget skeptiske”, og at partiets tilgang har været, at man må have kompenserende initiativer på banen, fordi det, aftalen lægger op til, ”kan ikke gå”.

Udtalelserne har bragt Lone Sondrup, der er 1. næstformand i regionsrådet, op i det røde felt.

- Socialdemokraterne leverer her rygsvømning, som ville give en sølvmedalje for hurtighed, men en sidsteplads for stil, siger hun.

- Jeg er dybt forundret over meldingen om, at Socialdemokratiet ikke brød sig om aftalen, men at V og K synes, den var rigtig god. Hvorfor stemte socialdemokraterne så ikke imod aftalen? Jeg har ikke hørt dem sige, heller ikke bag lukkede døre, at de var skeptiske, og jeg har oplevet Ulla Astman forsvare aftalen som det bedst opnåelige. Det samme vurderer vi. Vi ville da også helst have bevaret alle konsultationssteder, men erkender, at i situationen var det ikke muligt, siger Lone Sondrup.

S: ”Det bedst opnåelige”

Socialdemokratiets gruppeformand, Mogens Nørgård, siger til NORDJYSKE, at hans parti ”bakker aftalen op, for det er det bedst opnåelige”.

- Det er samtidig rigtigt, at vi har været skeptiske, og det var derfor, vi er kommet med forslaget om at afsøge mulighederne for at sætte andre former for sundhedsberedskab i stedet i de berørte byer.

Har du oplevet det sådan, at V og K er mere tilfredse med aftalen, end S er?

- Nej, det er ikke min oplevelse.

Har du oplevet det sådan, at S er mere skeptiske over for aftalens konsekvenser, end V og K er?

- Nej, det kan jeg ikke sige. Jeg fornemmer, at de tre partier bakker fuldt op bag den aftale, vi har indgået, fordi vi anser det for at være det bedst opnåelige.

Regionsrådets 2. næstformand, Lene Linnemann (SF), stemte selv imod aftalen i regionsrådet. Men hun siger, at hun ”helt og aldeles” deler 1. næstformand Lone Sondrups undren over Mogens Ove Madsens markering.

- Jeg synes, det ville have klædt ham at stå ved sit partis beslutning i sagen. Jeg har selv den opfattelse, at de tre partier, der stemte for aftalen, alle bakkede den op, da sagen blev behandlet i regionsrådet, siger Lene Linnemann.

Ekstraordinært møde

Ophavsmanden til de kritiserede ytringer, Mogens Ove Madsen, siger, at han alene har prøvet at gengive diskussionen, som han har oplevet den.

- Det, jeg har hørt undervejs i sagsbehandlingen er, at begejstringen hos V og K var stor, og at der var en signifikant forskel i graden af begejstring mellem på den ene side V og K og på den anden side os socialdemokrater, siger han uden at ville uddybe nærmere, hvor han har hørt de ytringer, han bygger sin opfattelse på.

Mogens Ove Madsen har netop indkaldt sit udvalg til ekstraordinært møde i næste uge. Her skal man dels drøfte, hvilke alternativer til en vagtlæge man i Skagen, Brovst, Brønderslev og Farsø kan stille i stedet. Det er næppe realistisk at få disse sat i værk fra 1. marts, hvor lægevagten lukker, men det skal ske ”så hurtigt som muligt, og vi vil gøre alt for at skynde os”.

Samtidig vil regionen, formentlig i begyndelsen af marts, sammen med Praktiserende Lægers Organisation arrangere borgermøder om sagen i de tre byer, hvor lægevagten lukker pr. 1. marts, altså Skagen, Brovst og Farsø. I Brønderslev er lægevagten allerede lukket.

Regionsrådsformand Ulla Astman (S) er blevet skarpt kritiseret af borgmestrene i de tre kommuner, hvor lægevagten forsvinder. Borgmestrene mener ikke, de tids nok er blevet informeret om planerne. Ulla Astman har forsvaret fremgangsmåden, men samtidig indbudt de tre borgmestre til kaffe en af de nærmeste uger.