Løber fra formandspost: Vil beholde krudtet til at være fri opposition

FREDERIKSHAVN:- Venstre forbeholder sig krudtet til at være fri opposition og det må vi aldrig sætte til salg for en formandspost.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Venstres gruppeformand i Frederikshavn, Mette Hardam.

Venstre trækker sig derfor af nattens konstituering.

- Det gør vi for at vi kan hellige os muligheden for at løse kommunens udfordringer bedst muligt. Vi står udenfor konstitueringen, da vi oprigtigt mener, at det er det bedste udgangspunkt for at honorere Venstres vælgere og samtidig servicere borgerne i Frederikshavn Kommune bedst muligt, siger gruppeformanden, der ellers var blevet præsenteret på posten som formand for Teknisk Udvalg.

- Forhandlingerne bar præg af, at det som blev tilbudt Venstre ville medføre en række bindinger, som ikke stemmer overens med det som vi har hørt i valgkampen blive efterspurgt af borgerne. Venstre vil ikke gå på kompromis med vores politik, fastslår Mette Hardam.

Venstres byrådsgruppe består efter valget af seks medlemmer, mens Socialdemokratiet med den stemmeslugende borgmester Birgit Hansen i spidsen sidder med 18 mandater.

Inviteret til genforhandling

Hos Socialdemokratiet ærgrer og undrer Birgit Hansen sig over udviklingen.

- Vi kom jo ud fra forhandlingerne i går skulder ved skulder, og alle var glade. 12 timer efter vender de så rundt af en eller andet grund, siger borgmesteren, der to gange i løbet af onsdagen inviterede Venstre til genforhandling - uden held.

- På den ene side handler det meget om et karaktermord på mig, kan jeg se, og på den anden side handler det om, at man gerne vil være opposition, og så sidder man jo udenfor. Det ærgrer mig, for det betyder, at man vil noget andet end vi aftale i går. Men vi sidder her rundt om bordet og har god stemning, lød det fra borgmesteren, der onsdag aften sad i forhandlinger med SF, Dansk Folkeparti og Konservative om fordelingen af formandsposterne, hvor der var opstået et hul efter Venstres afbud.

Mens Venstre tilsyneladende har kridtet banen op til en valgperiode, hvor der skal kæmpes, ser Birgit Hansen anderledes på situationen.

- Vi har ikke lyst til at slås. Vi har lyst til at drive den her kommune. Hvad Venstre vil, må man jo så spørge dem om, siger borgmesteren.