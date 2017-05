Venstrefløjen: Hvad vil vi med EU?

FREDERIKSHAVN: Venstrefløjen er uenig om Danmarks forhold til EU.

SF har bevæget sig fra at være modstander af til i dag at være tilhænger af store dele af den europæiske union. Omvendt ser Enhedslisten den neoliberale politik, som er indskrevet i EU-traktaten, som en forhindring for at løse grundlæggende miljø- og sociale problemer.

Enhedslisten fastholder derfor en stærk modstand mod EU-projektet og ser med Brexit en mulighed, som Danmark måske også kan benytte sig af.

Nationale eller internationale løsninger

I flere europæiske lande er EU udfordret. Kritikken kommer såvel fra det yderste højre som fra det yderste venstre. Indholdet af kritikken er forskelligt, men konklusionen er den samme: Beslutningskompetencen skal tilbage til de nationale parlamenter.

Samtidig tumler landene med problemer, som umiddelbart synes at være svære at løse på nationalt plan, og som derfor kan kræve europæiske løsninger: Flygtninge, klimaforandringer og ulighed som følge af den økonomiske globalisering.

Holger K og Søren Søndergaard

Enhedslisten og SF i Frederikshavn har sat Søren Søndergaard - tidligere medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU og nuværende MF for EL - og Holger K - fhv. formand og nuværende Europaordfører for SF - stævne for at drøfte venstrefløjens syn på EU’s fremtid.

Mødet, hvortil der er gratis adgang, afholdes i Maskinhallen i Frederikshavn mandag 22. maj klokken 19.