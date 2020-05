Verdensballetten aflyser sine forestillinger i 2020

Verdensballetten har fredag valgt at aflyse sommerens forestillinger i Danmark, Tyskland og Sverige. Det drejer sig om 11 forestillinger blandt andet i Skagen 13. juli og 1. august i Agger. Premieren var planlagt til at skulle finde sted 7. juli og sidste forestilling var 3. august.

Beslutningen er truffet på baggrund af coronakrisens restriktioner. Statsminister Mette Frederiksen meldte ud, at maks 500 mennesker får lov at forsamles frem til 1. september. Samtidig er der påbud om to meters afstand, og der er også stor usikkerhed, om hvorvidt de internationale balletdansere fra udlandet kan komme ind i Danmark. En række påbud, som gør det umuligt at gennemføre årets forestillinger.

Verdensballetten vender stærkt tilbage i 2021. Indenfor kort tid bliver datoerne for næste års Verdensballet offentliggjort, og arrangørerne opfordrer publikum til at ombytte deres billetter til disse forestillinger. Publikum bliver kontaktet direkte af billetten.dk, der står for billetsalget.

Kunstnerisk Leder Jens-Christian Wandt udtaler i en pressemeddelelse fredag:

- Det er med blødende hjerte, at vi har valgt at aflyse årets forestillinger, men vi ser desværre ingen anden mulighed som omstændighederne er lige nu. Vi har arbejdet på årets program siden sidste sommer, vi havde samlet et hold af fremragende kunstnere fra ballettens og musikkens verden, vi havde planlagt den største turné nogensinde – med 11 forestillinger i Danmark, Tyskland og Sverige, og med ny koreografi skabt af Kim Brandstrup. Det glædelige er, at vi kommer stærkt tilbage i 2021 med samme lokationer, som var planlagt i 2020, med samme kunstnere og med samme program. Vi håber derfor, at publikum vil benytte sig af muligheden og beholde billetten til årets forestilling og i stedet bruge den til næste års forestilling.

- Jeg vil gerne sige tak til vores dedikerede medarbejdere, som har gjort et kæmpe arbejde med at få årets forestillinger flyttet til næste år, tak til vores samarbejdspartnere og til vores kunstnere og ikke mindst til vores publikum, som alle har vist stor forståelse for den situation, som berører os alle.