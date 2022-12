Verdensballetten danser videre uden kommunalt tilskud

SKAGEN:- Det var en stor udfordring for Verdensballetten da Frederikshavn Kommune i efteråret meddelte, at den ville droppe det årlige tilskud på 38.000 kr. Det handlede ikke alene om økonomien, men også om det signal kommunen sendte ved ikke mere at støtte op om så vigtigt et kulturarrangement for Skagen og Nordjylland, siger Verdensballettens leder Jens-Christian Wandt.

Siden har Verdensballetten mærket en utrolig opbakning, som alle opfordrer Jens-Christian Wandt til at fortsætte med forestillingen ved Den Tilsandede Kirke.

- Skagen er noget særligt for Verdensballetten. Det var her det hele begyndte, det er arnestedet, det er her vi har et stort og meget trofast publikum, mener Jens-Christian Wandt, der har nu også har fået en særlig henvendelse fra politikerne. De opfordrer ham til at søge fra en anden kasse end fra Kultur- og Fritidsudvalget, som hidtil havde støttet balletten.

–38.000 kr. kan virke som et lille beløb sammenholdt med hele Verdensballetten budget. Men for os er det et vigtigt beløb, som holder sammen på hele økonomien, derfor er jeg også glad for at kommunen nu har opfordret mig til at søge økonomiudvalget om støtte, og at det i sidste ende måske blot handler om hvilken kasse pengene kommer fra, siger han.

Netop nu er Jens-Christian Wandt og hans team ved at planlægge næste års forestilling. Det bliver til et gensyn med en række af Verdensballettens allerkendteste navne, og også til nyskabt koreografi – skabt specielt til næste års forestilling, og naturligvis også den klassiske ballet med det helt store udtræk. Verdensballettens kunstneriske leder Steven McRae, der til daglig er 1. solodanser ved The Royal Ballet of London er med igen, det samme er ballerinaen fra Statsballetten i Berlin Iana Salenko. Der vil også være danske balletstjerner fra Den Kongelige Ballet på plakaten, og musikken bliver som altid leveret af Verdensballettens to musikere Niklas Walentin og Alexander McKenzie.

Programmet og navnene på de medvirkende i 2023, offentliggøres indenfor de næste par måneder.

Forestillingen ved Den Tilsandede Kirke er altid mandag i uge 29. I 2023 er det mandag den 17. juli kl. 19.30.