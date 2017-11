Vestjyder var for stærke for Frederikshavn

HÅNDBOLD: Frederikshavn fI havde vundet de seneste tre udekampe i herrernes 1. division i håndbold, men fredag aften stoppede stimen for vendelboerne, der måtte se sig besejret af Lemvig-Thyborøn.

Vestjyderne førte det meste af kampen og løb til sidst med en 33-27-sejr.

- Vi mødte et hold, der var bedre end os i dag, men det vigtige for os var, at indstillingen var i orden, og den kan jeg ikke sætte en finger på, siger Frederikshavn-træner Morten Holmen.

Han er trods nederlaget fuld af fortrøstning.

- Vi har otte point, og dem er der ingen, der kan tage fra os. Nu skal vi hjem og vise, at vi kan tackle lidt modgang, og så kommer vi forhåbentlig op på hesten igen i næste weekend, når vi møder HEI, siger Morten Holmen.