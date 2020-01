Videoovervågning renser lastbilchauffør: Sigtelse for spritkørsel frafaldet

FREDERIKSHAVN:En 39-årig lastbilchauffør fra Hviderusland blev onsdag sigtet for spritkørsel, efter han havde blæst alkometeret op over 2,0, mens hans sad i sin lastbil, der holdt i kø for at komme på færgen til Sverige.

Men nu viser det sig, at lastbilchaufføren slet ikke havde kørt, mens han var alkoholpåvirket.

Manden blev ellers fremstillet i et grundlovsforhør onsdag, hvor politiet begærede ham varetægtsfængslet med henblik på udvisning.

Dels havde chaufføren en tårnhøj promille, mens han sad i lastbilen, og dels mente et vidne at have set ham køre i båsene op til færgen.

Men i grundlovsforhøret nægtede den 39-årige chauffør, at han havde kørt. Han forklarede i stedet, at han havde parkeret lastbilen i båsen, og først derefter havde drukket sig fuld, fortæller anklager Torben Kauffmann.

Han forklaring var troværdig nok til at dommeren i Retten ved Hjørring ikke varetægtsfængslede ham, men valgte at opretholde anholdelsen på ham, indtil politiet havde efterforsket sagen yderligere.

Og fredag fik politiet så fat i videoovervågning fra færgehavnen, og her stemmer billederne overnes med den 39-årige forklaring.

Overvågningsvideoen viser nemlig, at lastbilchaufføren ikke kørte i fire-fem timer op til han blev anholdt, fortæller Torben Kauffmann.

Den 39-årige er derfor blevet løsladt, og sigtelsen mod ham frafalder.