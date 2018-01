Vidner til brændende bil søges

STRANDBY: Lidt før klokken 19 opdagede en forbipasserende, at der ved spejderhytten på Strandbyvej i Strandby holdt en brændende bil.

Både politi og brandvæsen kom hurtigt til stedet, men det var for sent at redde bilen, som udbrændte. Politiet kunne dog læse registreringsnummeret, og tog derfor ud til ejeren på Stationsvej i Strandby, som blev noget overrasket over at hans Peugeot 108 ikke holdt i indkørslen. Han havde senest set bilen klokken 17, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Politiet håber nu at høre fra vidner, som kan have set noget i det korte tidsrum fra bilen forsvandt til den blev fundet udbrændt.