Vil have flere udlændinge

FREDERIKSHAVN: - 119 forskellige nationaliteter findes der blandt de 60.208 indbyggere i Frederikshavn Kommune, og vi vil gerne være endnu flere, lyder juleønsket fra kommunen.

Mennesker fra alle verdens hjørner har fundet vej til en ny bopæl i Frederikshavn Kommune. 119 lande kommer borgerne fra, det viser de seneste tal fra KMD. Langt de fleste er flyttet hertil i forbindelse med job og uddannelse. Og der bliver arbejdet på, at der kommer endnu flere:

- Vi lægger jo ikke skjul på, at vi gerne vil have folketallet til at stige i Frederikshavn Kommune, og vi er i fuld gang med at tiltrække både arbejdskraft og tilflyttere. Det findes der altså ingen nemme løsninger til. Vi skal i samarbejde med virksomheder, faglige organisationer og kommune udføre det, der efterhånden er kendt som det lange seje træk. Og her i julen kan vi jo huske på, at vi alle er ambassadører for at fortælle familien fra andre landsdele, at vi både har job og gode boliger her i Frederikshavn kommune, siger Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune.

Bosætning og tiltrækning

119 forskellige folkeslag er der altså i opgørelsen og de største grupper kommer fra Norge, Polen, Sverige, Tyskland, Bosnien-Hercegovina, Syrien, Myanmar og Rumænien.

Og fx er andelen af rumænere bosat i Frederikshavn Kommune dobbelt så stor som på landsplan.

- Det har længe været sådan, at virksomhederne til fx sæsonarbejde i fiskeindustrien og i hotelbranchen ikke har kunnet besætte ledige stillinger, hvis ikke der kom arbejdskraft fra andre lande. Når de så kommer, fordi de har et job og pendler ind i kommunen, så går arbejdet i gang med at få dem forvandlet til tilflyttere med fx sprogundervisning, så de kan tale dansk på arbejdspladsen, forklarer Almina Nikontovic, bosætningskonsulent.

Det gælder både for ufaglærte og for højtuddannede, at der er rift om ledige med de rette kompetencer. Og mens arbejdsgiverne har lettere ved at acceptere ufaglærte, der ikke på forhånd har lært dansk, så er dansk stadig foretrukket og målet som arbejdssprog, når der skal findes kandidater til stillinger som fx ingeniører og teknikere.

- Det er en forandring, der stadig er i fuld gang, at virksomhederne også bruger engelsk som arbejdssprog. Men som efterspørgslen er på højtuddannet arbejdskraft i hele Europa, og med den demografiske udvikling med søgningen fra land mod by, så er der ingen tvivl om, at vi kommer til at have meget større fokus på den værdi det skaber for virksomhederne og erhvervslivet, at vi er mange forskellige nationaliteter i Frederikshavn kommune, siger Kåre Holdt Madsen, der er tiltrækningskoordinator, Move North, Frederikshavn Kommune.