Vil hjælpe Denex-ansatte videre

ELLING:Når produktionsvirksomheden Denex lukker sidst i marts, mister op til 68 medarbejdere deres arbejde.

Jobcenter Frederikshavn vil gerne i samarbejde med fagorganisationerne Dansk Metal, 3F, HK og andre relevante gøre en indsats for at hjælpe de ramte borgere videre på arbejdsmarkedet.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi mister vigtige arbejdspladser i vores kommune. Det kan ikke undgå at ramme lokalsamfundet hårdt. Men heldigvis har vi hos en række af vores andre virksomheder behov for hænder. Og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe de berørte medarbejdere videre hertil, siger John Karlsson (S) der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Opretter beredskab

Jobcenter Frederikshavn vil tilbyde, at der kan oprettes et beredskab til rådighed for virksomheden og dens medarbejdere.

Formålet med beredskabet er at præsentere en række støttemuligheder for Denexs medarbejdere. Mulighederne kan for eksempel være informationsmøder om blandt andet jobmulighederne andre steder i kommunen.

John Karlsson (S) der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune. Arkivfoto

Der kan også blive oprettet kontortider, hvor interesserede kan møde op til rådgivning og vejledning. De relevante a-kasser, uddannelsesinstitutioner og Jobcenter Frederikshavn vil her stille op og præsentere deres tilbud om hjælp til jobsøgning, efteruddannelse, videreuddannelse med mere, lyder det.

- Vi står klar til at hjælpe, så godt vi kan. Og der er flere muligheder i vores kommune. For eksempel vil Jobcenter Frederikshavn 11. marts afholde en stor jobmesse i Arena Nord. Her deltager en række virksomheder, som har brug for arbejdskraft, siger John Karlsson.