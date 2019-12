Vild med dans? I Tennas forening kan du lære de kendte danse - der er hold for alle aldre

Tenna Rom er formand for Dance Studio Frederikshavn.

Hvorfor blev det lige Dance Studio Frederikshavn, du blev medlem af?

Interessen for dans startede for ca. 18 år siden da min ældste datter Sofie startede til børnedans hos Gym Studio Frederikshavn (som senere blev til Dance Studio Frederikshavn). Det blev til mange timer på sidelinjen som tilskuer til opvisninger og konkurrencer, samt en stigende interesse i foreningen, så da de en dag manglede en kasserer og senere en formand sagde jeg ja, og har været med i over 10 år. For 3 år siden startede jeg sammen med min mand Kim selv med at gå til dans en gang om ugen - noget som vi begge er blevet virkelig glade for, og glæder os til at skulle afsted hver uge.

Hvad er formålet med jeres forening?

Formålet med foreningen er at tilbyde dans til alle børn, unge, voksne og ældre uanset niveau, Det skal være sjovt, udviklende og lærerigt at danse. At danse hos Dance Studio Frederikshavn handler om udvikling, lige muligheder for alle, glæde og sjove oplevelser ved dans. Det skal være en forening, hvor alle der har lyst til at danse er velkommen.

Foto: Bente Poder

Hvad tilbyder I jeres medlemmer?

Vi har lidt over 300 medlemmer i alderen 2-75, og tilbyder mange forskellige hold indenfor dans. Vi har mange Hip Hop hold for børn, unge og voksne. Vi har pardans for børn og voksne. Her danses alle de kendte danse fra ”Vild med dans” som Engelsk vals, Quickstep, Cha-cha-cha mv. Vi tilbyder også dans for børn og unge med lettere handicap eller særlige behov. Som noget helt nyt tilbyder vi i år ballethold for børn, unge og voksne, og som er blevet godt imod af nuværende og nye medlemmer. Derudover afholder/deltager vi i mange forskellige arrangementer og konkurrencer året rundt, både for de enkelte hold og fælles for hele foreningen. Vi afholder hvert år til jul og sommer en opvisning, hvor de forskellige hold viser, hvad de har lært i årets løb. For de lidt mere voksne pardansere arrangerer vi et par gange om året en danseaften med god mad, musik og dans.

Foto: Bente Poder

I din forening indgår et konkurrenceelement. Hvordan håndterer I det samtidig med, at I tilgodeser fællesskabet?

I DSF skal der både tages hensyn til eliten og bredden – de to udelukker ikke hinanden. Tværtimod er eliten afhængig af bredden og omvendt. Vi sender de mindre årgange afsted til konkurrencer, når de er gamle nok til at deltage, så de kan få fornemmelsen af at stå på en scene og mærke pulsen ved en konkurrence. Når de bliver lidt ældre gør vores instruktører et stort arbejde med at inddele holdene, så de bliver udfordret på det niveau, de er på. Samtidig har vi teknikhold, hvor alle træner samlet, og vi forsøger at etablere busser, så alle følges ad, når vi tager til konkurrencer.

Dance Studio Frederikshavn Dance Studio Frederikshavn blev stiftet i 2005 Den har 310 medlemmer Formand er Tenna Rom, som til daglig er finansmedarbejder hos Statens Administration i Hjørring Foreningen har lokaler på Hånbækvej 32 B Frederikshavn (Hånbækskolen) Se vores hjemmeside www.dancestudiofrederikshavn for holdplan VIS MERE

Hvad gør dig glad i din forening?

Arbejdet med de andre i bestyrelsen, vores dygtige og engagerede instruktører. Det er en kæmpe fornøjelse at se resultatet af deres indsats ved vores juleshow og sommeropvisning. Men det bedste er den glæde og stolthed, der lyser ud af medlemmerne, når de deltager i konkurrencer, opvisninger og shows.

Foto: Bente Poder

Hvad har højdepunktet for foreningen været?

Vores fusion i 2015 med Frederikshavn Sportdanser Forening er helt klart et højdepunkt, samt de flotte resultater som vores konkurrencehold har bragt med hjem til forening.

Hvad drømmer du om at føre din forening til. Hvilke ideer har du?

Vores største ønske er et klubhus/lokale, hvor vi kan samles efter træning og i andre sammenhænge. Et stort Multihus med plads til mange foreninger vil være et stort plus - ikke bare for vores forening men også for andre foreninger i Frederikshavn.