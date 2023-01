Vild prisstigning: - De får både med stokken og med kæppen

FREDERIKSHAVN:Det bliver både sværere og dyrere for borgere i de mindre bysamfund i Frederikshavn Kommune at komme rundt med kollektiv trafik i 2023.

For ikke nok med, at politikerne i Frederikshavn Byråd har besluttet at sløjfe afgange på bybusser og lokalruter fra august i år, så bliver alternativet - nemlig Flextur - hvor man bestiller individuel transport gennem Nordjyllands Trafikselskab (NT), allerede nu væsentligt dyrere til og fra kommunens mindre bysamfund.

I dag er det kun i Frederikshavn by, at der er høje takster på flextur, men fra midten af januar bliver prisen i hele kommunen fordoblet fra 6 kroner til 12 kroner pr. kilometer og en minimumspris på 145 kr. Den voldsomme prisstigning kommer, selvom NT i øjeblikker slår på tromme for, at flere borgere får øjnene op for de fleksible muligheder i flextur.

Samtidig har Frederikshavn Kommune også allerede fra nytår afskaffet en anden variant - Plustur, hvor man kan blive kørt i taxa til nærmeste station eller stoppested.

- Det er en klar forringelse for de mindre samfund i kommunen. De får både med stokken og med kæppen, da vi også skærer ned på busafgangene, fastslår formand for Kultur -og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune, Peter Laigaard (K).

Peter Laigaard erkender, at prisstigninger og nedskæringer på busdriften rammer de mindre samfund i kommunen hårdt. Foto: Martél Andersen

Men politikerne står sammen om at spare mellem 8 og 9 millioner på den kollektive trafik i 2023, og i den forbindelse er de bange for, at flextur som alternativ vil blive FOR populært.

- Hvis vi gør ordninger for attraktive for os alle løber fælleskassen tør. Vi må altid sikre, at der er ressourcer til at hjælpe dem, som har mest brug for det - for eksempel handikap-kørsel, siger Peter Laigaard.

Frederikshavn Kommune bruger i alt 41 millioner kroner om året på kollektiv transport. Heraf er det kun kørsel for cirka 12 millioner, som kommunen kan justere på. Resten er lovbestemt.

Men Frederikshavn er den eneste kommune i hele Region Nordjylland, der har valgt at køre med den høje takst på Flextur i hele kommunen. I Hjørring Kommune er den høje takst kun gældende i Hjørring by. Taksterne bliver fra 15. januar harmoniseret, så der kun er én høj og én lav takst i hele regionen. Det betyder også, at man som noget nyt kan krydse kommunegrænsen til den gældende takst.

Frederikshavn er den eneste kommune i Nordjylland, der fremover vil opkræve den høje takst i hele kommunen Kilde: Nordjyllands Trafikselskab

Priserne får et nøk opad

Udover ændringerne i taksterne for flextur, kommer der også generelle prisstigninger fra 15. januar. Grundprisen på rejsekort stiger for eksempel med et par kroner for en tur over tre zoner.

Et pendlerkort stiger også i pris op til og med 7 zoner. For eksempel kommer et pendlerkort til tre zoner til at koste 540 kroner mod 516 kroner i dag - gældende for 30 dage. Til gengæld kommer standardbilletter til at koste det samme, så forskellen mellem at bruge rejsekort og standardbillet bliver mindre.