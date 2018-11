Vildt indbrud: Selv spisebordet blev stjålet

SÆBY: Selvom Vendsyssel er plaget af indbrud i denne tid, er det alligevel et noget usædvanligt et af slagsen, som fandt sted i Sæby mellem onsdag klokken 15 og torsdag klokken 8.

Politikommissær Peter Skovbak fra lokalpolitiet i Frederikshavn må konkludere, at tyvene har haft et større køretøj til at køre alle tyvekosterne væk i.

Villaen, som ligger på Solsbækvej, blev nemlig tømt for blandt andet designermøbler. Det var loftslamper, flere stole og endda et spisebord. Desuden tog tyvene et cafébord samt smykker, sølvtøj og spisestel. Værdien af tyvekosterne er ikke gjort op endnu, men de har en “større værdi”, som Peter Skovbak udtrykker det.

Han konstaterer, at dette indbrud adskiller sig fra de fleste andre indbrud, der er sket den senere tid, hvor tyvekosterne primært har været mindre ting, der er nemme at bære og formentlig også afsætte. Det er eksempelvis smykker, bærbare computere og naturligt nok kontanter. Og dét var netop udbyttet, da der torsdag mellem klokken 17.30 og 20.30 var indbrud i en villa i Emil Reesens Kvarter i Brønderslev. Her kom tyvene ind ved at bryde en terrassedør op.

Samme fremgangsmåde blev forsøgt i en villa i Ravnsøparken, Brønderslev. Men her gik alarmen i gang - præcis klokken 20.18 - hvilket må have skræmt tyvene væk. De kom i hvert fald ikke ind i villaen, og i stedet blev der sendt flere politipatruljer til området.