Voldsom brand i villa - gasflasker eksploderede

HØRBY:Natten til mandag klokken 00.16 modtog Nordjyllands Beredskab en melding om brand i en villa på Nørregade i Hørby en smule vest for Sæby.

Branden var startet i garagen og havde spredt sig videre til beboelsen, som overtændte.

Familien i huset nåede selv ud, inden flammerne spredte sig dertil. Desuden blev naboerne bedt om at gå udenfor deres hjem.

- Vi kommer derop med et par patruljer og en indsatsleder, og det ender også med, at vi får naboerne ud og væk, fordi der på et tidspunkt var risiko for spredning. Husene lå tæt, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen.

I forbindelse med branden sprang der flere gasflasker.

- En af patruljerne kunne på lang afstand se, at gasflaskerne eksploderede, siger vagtchefen.

Branden spredte sig ikke til nabohusene, men nåede at få godt fandt i villaen.

- Beboelsen er skadet og ubeboelig, siger Jesper Sørensen.

Brandårsagen er endnu ukendt og skal undersøges nærmere, oplyser han.

Ingen kom til skade, og familien bliver nu genhuset.

Nordjyllands Beredskab skrev tidligt mandag morgen på Twitter, at opgaven er afsluttet.

Foto: Jan Pedersen

Opgaven i Hørby er afsluttet og alle kørertøjer er hjemme og klar igen. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) September 27, 2021