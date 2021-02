Fældet for nordjysk vin-kup i millionklassen

SÆBY:I sommeren 2018 forsvandt der særdeles dyre dråber fra vinkælderen på Hotel Viking i Sæby. Tyve brækkede døren til vinkælderen op og slap af sted med over 100 flasker vin til ikke mindre end 1,5 millioner kroner.

Der skulle gå over et halvt år, før politiet kom på sporet af vintyvene. Og det var et billede på Snapchat, der endte med at fælde to unge mænd - begge 24 år - der nu er blevet dømt for vinkuppet.

En af de 24-årige mænd tog nemlig et billede på Snapchat nytårsaften 2018/2019, hvor han var i godt selskab, af en fem liters vin af mærket Chateau Mouton Rothschild årgang 1992. En flaske, der står i omkring 20.000 kroner.

Og den flaske blev genkendt af hotellet.

Politiet begyndte derfor at interessere sig for den 24-årige, men også for hans kammerat - en anden 24-årig mand - der tidligere havde været ansat som tjener på Hotel Viking, og som også var til nytårsfesten.

I januar 2019 ransagede politiet så den tidligere tjeners lejlighed, og her fandt man den dyre 5-liters vinflaske. Den var dog tom.

Derudover fandt politiet flere billeder af dyre og sjældne vine på mandens computer. Noget af vinen på billederne stammede med sikkerhed fra hotellet, mens andet svarede til det, der var blevet stjålet, oplyser anklager Søren Riis Andersen.

På gerningsstedet blev den anden mands dna fundet på den lås, der blev brudt op ind til vinkælderen.

Nægtede kendskab til tyveri

I Retten i Hjørring nægtede begge mænd dog, at de havde stjålet den dyre vin fra hotellet.

Den 24-årige tidligere tjener på hotellet erkendte, at han havde solgt vin fra hotellet for andre. Han ønskede dog ikke at fortælle, hvem han solgte vinen for, men han kunne ikke afvise, at noget af det kunne stamme fra indbruddet - men han nægtede altså at have stjålet det, fortæller anklager Søren Riis Andersen.

Den anden 24-årige, som tog billedet på Snapchat, erkendte at have haft den dyre vin med til nytårsfesten, men han hævdede, at det var en flaske vin, han havde fundet, og nægtede altså også ethvert kendskab til tyveriet.

Retten fandt dog, at beviserne mod de to unge mænd var så stærke, at de blev dømt for vinkuppet.

Den tidligere tjener blev idømt halvandet års ubetinget fængsel, mens hans kammerat fik et års fængsel, hvoraf tre måneder var ubetinget, oplyser anklageren.

Udover den tomme fem-liters flaske, så er resten af de dyre vine aldrig blevet fundet.