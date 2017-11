Vinder kan tabe borgmesterpost

LÆSØ: Der gik ikke mange øjeblikke, efter at resultatet af valget på Læsø var kendt, før de fleste af kandidaterne havde forladt Læsø Hallen for at gå til møde i 3F’s lokaler.

Kun Venstre med den siddende borgmester Tobias Birch Johansen blev tilbage. Han kunne ellers se tilbage på en god aften for sig selv og for Venstre. Partiet gik frem fra tre til fire, og samtidig blev Tobias Birch Johansen den helt store stemmesluger med 318 stemmer ud af de 1291 afgivne.

- Det er en kæmpe tillidserklæring, var Tobias Birch Johansens første reaktion på resultatet.

Men han risikerer ikke at kunne bruge de mange stemmer til noget. For de andre fem medlemmer af det kommende byråd gik til møde med det formål at finde ud af, om de kunne aftale en konstituering, der ville medføre en ny mand i spidsen for øen.

Lars Vilsen fra Læsø Listen med vælgere venter på resultatet. Senere på aftenen gik han til forhandlinger - uden borgmesteren.

Det var ikke kun Venstre, der havde et godt valg. Også Dansk Folkeparti gik frem med et enkelt mandat. Det betyder, at spidskandidaten Per Bragt får selskab af Karsten Nielsen i det nye byråd.

Socialdemokraterne havde et skidt valg og mistede to mandater. Sidste valgs store stemmesluger, Folmer Hjorth Kristensen, måtte konstatere, at hans stemmetal gik voldsomt ned - fra 159 til 74 stemmer.

Han led under, at to af hans tidligere partifæller havde skiftet til Læsø Listen, og de kom begge ind. Lars Vilsen med 120 stemmer - mod 81 sidst, og Bente Faldt Faurholt med 48 stemmer denne gang mod 60 stemmer i 2013. Derimod var der ikke genvalg til Læsø Listens nuværende medlem Ole Larsen.

Hos Venstre kom der et nyt medlem af kommunalbestyrelsen, Jette Strøm. Hun får selskab af Lone Bro Christiansen. Derimod var der ikke valg til veteranen Olav Juul Gaarn Larsen.

Valgprocenten var lidt lavere end ellers. Den var sidst på 83,7, men i år var den faldet til 82,3. Det kan hænge sammen med, at der for første gang kun var et afstemningssted på øen - Læsø Hallen. Der plejer at være tre.

Tobias Birch Johansen lagde inden valgdagen ikke skjul på, at han gerne vil forsætte som borgmester på Læsø - men han sætter samarbejde højest.

