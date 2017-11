Vinderen tog ikke det hele

FREDERIKSHAVN: "The winner takes it all", synger ABBA i deres melankolske hit, der vistnok handler om en ulykkelig skilsmisse, og som den store vinder kunne borgmester Birgit Hansen "tage det hele" - men sådan bliver det ikke.

Birgit Hansen og Socialdemokraterne har med 18 mandater absolut flertal, men selv om magtbalancen er ændret markant, vælger borgmesteren at holde sammen på kollektivet og dele magten, formandsposter og andre lukrative ben med hele familien.

Onsdag aften offentliggjorde borgmester Birgit Hansen en bred konstituering med alle byrådets partier.

- Vi har aftalt at fortsætte det brede samarbejde. Det er bedst for Frederikshavn Kommune. Vi vil bruge vores energi på at arbejde for kommunen. Det gør vi bedst i en bred konstituering, hedder det i en pressemeddelelse fra Birgit Hansen, der glæder over, at det nyvalgte byråd "allerede er trukket i arbejdstøjet med denne aftale i hus".

Bjarne Kvist på valgnatten. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det glæder mig, at vi kan enes om en bred konstituering. Det fordrer det bedste samarbejde, så vi bruger vores energi på at skabe resultater med de muligheder, udfordringer og vilkår, vi har i Frederikshavn Kommune, udtaler Birgit Hansen.

Hun har opgivet tanken om at slå udvalg sammen, som der tidligere har været talt om. Til gengæld bliver alle udvalg fremover på syv medlemmer.

Kabalen på plads

Pladserne fordeles således:

Socialdemokraterne tager pladsen som 1. viceborgmester, mens 2. viceborgmesterposten går til Venstre.

Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget, og der ud over tager Socialdemokraterne formandsposten i socialudvalget, teknisk udvalg, arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget.

Venstre får formandsposterne i plan- og miljøudvalget og kultur- og fritidsudvalget, mens SF får formandsposten i sundhedsudvalget.

Fra valgaftenen, Anders Brandt Sørensen og Christina Lykke.

Forsyningen og havnene

Pladsen som formand for Forsyningen sætter S sig på, mens Dansk Folkeparti får næstformandsposten.

S og V får hver en plads i bestyrelsen for Frederikshavn Havn, mens S og DF tager pladserne i Skagen Havns bestyrelse.

S tager formandsposten i Distriktsudvalget, mens pladsen som formand for Børn og Unge, udvalget for anbringelser, også går til S.

Peter E. Nielsen får en plads i økonomiudvalget. Foto: Kim Dahl Hansen

Bevarer syv udvalg

Alle udvalg bliver på syv medlemmer, og pladserne fordeles således:

Socialdemokratiet 33, Venstre 10, DF 3, Enhedslisten 1, SF 1 og Konservative 1.

Det er aftalt, at Venstre besætter to pladser i økonomiudvalget og to i kultur- og fritidsudvalget samt en i hvert af de øvrige udvalg.

Konservatives Peter E. Nielsen får plads i økonomiudvalget. SF’s Christina Lykke får som nævnt formandsposten i sundhedsudvalget, mens DF får én plads i teknisk udvalg, socialudvalget og sundhedsudvalget.

Enhedslistens plads i udvalg afgøres på et gruppemøde onsdag aften, ligesom de enkelte partier pladser i de enkelte udvalg fordeles på gruppemøder onsdag aften.